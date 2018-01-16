Adana'da atık plastik balyaları içinde kaçak sigara ele geçirilirken, sıkıştırılmış balyaların açılması sırasında çıkan patlama sesleri polisleri tedirgin etti.

İHA'nın haberine göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda 'kaçak sigara' depolandığı ve buradan da dağıtımının yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Ekipler, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Depoda arama yapan polis, ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

POLİSLER TEDİRGİN OLDU

Depoda geri dönüşüm için hazır hale getirilen plastik balyalar, ekiplerin dikkatini çekti. Polis, söz konusu balyaların halatlarını kestiğinde sıkıştırıldığı için bomba gibi patladı. Çıkan sesten dolayı polisler tedirgin oldu. Balyalar açılıp incelediğinde de 'gümrük kaçağı' olduğu belirtilen toplam 38 bin 250 paket sigara ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan kaçak sigarayla ilgili olarak depo işletmecisi gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki sorgusunun da devam ettiği belirtildi.

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