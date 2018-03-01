Adana'da kaçak su kullandığı ileri sürülerek sayacı mühürlenen 81 yaşındaki kadın borcunu ödemeyip mührü kırınca ASKİ'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 81 yaşındaki Gazal K. su faturasını uzun süre ödemedi. Bunun üzerine Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri yaşlı kadının evine gelip borcu tahsil etmek istedi. Ancak kadın parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ASKİ yetkilileri kadına süre tanıdı ancak bu sürede de yaşlı kadın borcunu ödemedi. Bunun üzerine yeniden eve gelen ASKİ ekibi sayacı mühürleyip suyu kesti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Görevliler gittikten sonra yaşlı kadın mührü kırarak suyu kullanmaya devam etti. ASKİ ise bir süre sonra saat mühürlenmesine rağmen suyun kullanıldığını tespit edince kadından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yaşlı kadın gözaltına alınıp Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Adli Tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadın ve yakını, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yakınının yardımıyla yürüyebilen Gazal K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan yaşlı kadına 3 bin lira idari para cezası kesildi.

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