Adana'da korkutan hortum

Adana'nın Karataş ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Denizde bir süre devam ederek hızla karaya doğru yaklaşan hortum büyüyerek karaya ulaştı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, yaklaşık 2 dakika etkili oldu. Panik ve heyecana neden olan hortum, bir süre sonra kayboldu. Hortumun arazide olmasından dolayı can ve mal kaybı olmadı.

adana

Hortum