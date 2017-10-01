Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletin TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada motosikletteki 3 arkadaş hayatını kaybetti. Biri futbolcu 3 genç yan yana toprağa verildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, kaza Adana'nın Ceyhan ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Umut Algazi yönetimindeki motosiklet, Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki kavşakta karşı yönden gelen Cevdet K.'nin kullandığı TIR'la çarpıştı. Kazada sürücü 23 yaşındaki Umut Algazi ile birlikte motosiklette bulunan aynı yaştaki arkadaşları Güner Üresin ve Aydın Akyel ağır yaralandı. Çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 genç kurtarılamadı.



TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA



Kaza ardından TIR sürücüsü Cevdet K., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadirli Demirspor'da oynayan Aydın Akyel ve üniversite mezunu işşiz arkadaşları Güner Üresin ve Umut Algazi'nin yaşamını yitirmesi ilçede büyük üzüntü yarattı.



YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER



Kaza sonrası götürüldükleri Ceyhan Devlet Hastanesi morgundan cenazeleri teslim alınan 3 genç ilçeye bağlı Toktamış Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törenin ardından çocukluk arkadaşı olduğu belirtilen gençlerin cenazesi yan yana toprağa verildi.

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