Adana'da daha önce 4 kişiyi arayıp kendisini 'Komiser Kemal' olarak tanıtıp vatandaşlardan 280 bin lira dolandırdığı ileri sürülen zanlı, özel güvenlik elemanını arayınca suçüstü yakalandı.
İHA'nın haberine göre, merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 40 yaşındaki Ahmet B. evinde otururken, cep telefonu çaldı. Ahmet B. telefonu açtığında karşısındaki kişi kendisinin 'Komiser Kemal' olduğunu söyleyerek, "Ahmet Bey kimliğiniz bir kuyumcuda bulundu. Bu kuyumcuda da gece hırsızlık oldu. Kuyumcudan altın ve para çalındı. Biz bu hırsızlığı sizin yapmadığınızı biliyoruz ancak kimliğiniz kuyumcuda bulunduğu için biz sizde bulunan paraları alıp kuyumcuda çalınan paraların seri numarası ile eşleştirme yapmamız gerekiyor. Ayrıca sizde bulunan altınlardan da hem parmak izi hem de kuyumcuya ait olup olmadığına bakmamız gerekiyor" dedi.
Bunun üzerine özel güvenlikçi karşısındaki kişinin gerçek polis olmadığını anlayarak yanında bulunan annesine işaret ederek 155'i arayıp bilgi vermesini istedi. Anne 155'i arayarak oğlunun sahte polisler tarafından dolandırılmaya çalışıldığını söyledi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinin deneyimli ekipleri şahsın telefonu kapatmamasını her dediğini harfiyen yapmasını istedi. Bu arada Ahmet B. parasının bankada olduğunu, 40 bin lirası olduğunu söyledi. Sahte polis bankaya gidip parayı çekmesini istedi. Ahmet B. hemen bankaya gitti bu arada bankaya sivil polisler de geldi. Burada Ahmet B. ile gerçek polisler plan yaparak zanlının park ya da açık bir alana gelmesini istedi.
Ahmet B.'nin verdiği park adresinin etrafında hemen önlem alan polis, burada parka yakın yerde 'bakkal çırağı', parkta 'simitçi' ve 'bici bici satıcısı' oldu. Ancak zanlı Ahmet B.'nin takip edilip edilmediğini öğrenmek için birkaç kez adres değiştirdi. Daha sonra da 40 bin lirayı poşet içinde parktaki banka koymasını istedi. Ahmet B. siyah poşet içine koyduğu kağıt parçalarını parktaki banka bırakıp banktan ayrıldı. Bir süre sonra 35 yaşındaki Hüseyin Y. isimli şahıs bankın yanına gelip poşeti alıp uzaklaşmak istedi. Ancak satıcı kılığındaki polisler zanlıyı suçüstü yakaladı.
"KIZ ARKADAŞIMLA KAVGA ETTİM"
Polis zanlıyı emniyete götürerek ifadesine başvurdu. Zanlı suçlamaları kabul etmeyerek kız arkadaşıyla kavga ettiğini daha sonra da kafa dinlemek için parka geldiğini, banka oturmak istediği sırada siyah bir poşet gördüğünü, poşete bakarken yanına gelen iki kişinin polis olduğunu söyleyip kendisini yakaladığını ileri sürdü. Ayrıca zanlının Yeşilyurt Mahallesi'nde oturduğunu söylediğini ancak Gülpınar Mahallesi'nde oturduğunun tespit edildiği öğrenildi.
Bu arada polis, zanlının dolandırma taktiğinden yola çıkarak daha önce dolandırılan vatandaşları emniyete davet etti. Emniyete gelen 4 vatandaş kendilerinden 280 bin lirayı alan şahsın Hüseyin Y. olduğunu tespit etti. Polis zanlıya 4 vatandaşa kendisini polis olarak tanıtıp 280 bin lira dolandırmak suçundan da işlem yaptı. Ancak zanlı bu suçlamaları da kabul etmedi.
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Polis, zanlı suçlamaları kabul etmeyince 7 Haziran 2018 tarihinde Mehtap Ö. isimli bir kadından aynı yöntemle 80 bin lira değerinde altın ve parayı almak için kadınla buluştuğu anların görüntüsünü buldu. Bu görüntülerde kadın sürekli telefonda konuşuyor. Zanlı da bir köşede telefonda konuşuyor. Zanlı daha sora telefonda konuşan kadının yanına gelip onu alıp yolun karşısına geçiriyor. Mehtap Ö. görüntülerdeki kişinin Hüseyin Y. olduğunu ve bütün birikimi olan 80 bin lira değerindeki altın ve parayı bu şahsa verdiğini söyledi.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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