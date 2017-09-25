Adana'da kocasından ayrılmak istemeyen 3 aylık hamile kadın çıktığı damda önce kocasına şarkı söyledi, sonra şiir okudu, ardından cam parçasıyla kendini yaraladı. Komşuları ise salçalık biber temizleyip, cep telefonu kamerasıyla ölmek isteyen kadını görüntüledi.

İddiaya göre, H. ve S. Ö. (24) bir süre önce evlendi. Ancak H. Ö. evlendikten sonra eşinin psikolojisinin bozuk olduğu gerekçesiyle boşanmak için dava açtı. Ancak S. Ö., kocasından ayrılmak istemedi. H. Ö. ise ayrılacağını söyleyip evini de ayırdı. 3 aylık hamile olan S. Ö. bugün eşinin oturduğu evin karşısındaki tek katlı evin damına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kadını gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kadını intihardan vazgeçirmek istedi ancak bir türlü ikna edemedi.



Bir şişeyi kırıp cam parçasını eline alarak yaklaşıldığı zaman kendine zarar vermekle tehdit eden genç kadın, kocası gelmediği taktirde kendisini aşağı atacağını ve buradan inmeyeceğini söyledi. Polis ise kocasını getirme sözü verdi ancak S. Ö., "Kocam gelmeden asla inmem" diyerek tehditlerini sürdürdü. Bir süre sonra da genç kadın önce kocasına duygusal bir şarkı söyledi. Şarkıdan sonrada kocasına yazdığı kendini şiirini okudu.



KARNINI CAMLA YARALADI

Bu arada, polis hamile kadına yaklaşmak istedi ancak genç kadın polisi fark edince kendini aşağı atmakla tehdit etti. Polis S. Ö.'ye biraz daha yaklaşınca kadın camla önce boğazını, sonra kolunu daha sonra da hamile olmasına rağmen camla karnını kesip zarar verdi. Polis genç kadın kendine zarar verince damdan aşağı indi. S. Ö.'yü bir türlü ikna edemeyen polis, kadını aşağıdan oyalamaya başladı.



Genç kadının intihar girişimini bütün mahalleli, film seyreder gibi izledi. Kimi vatandaşlar S. Ö.'ye atlamasını söylerken kimi ise kocasına değmeyeceğini söyledi. Olayı film gibi izleyenler arasında iki bastonlu yaşlı kadının olması da dikkat çekti. Yaşlı kadınlar genç kadın ikna edilene kadar olay yerinden ayrılmayıp bastonlarına dayanarak olayı izlemeye devam etti.

BİBER TEMİZLEDİLER

Evlerinin damında intihar girişimi olan aile ise evin bahçesinde salçalık biber temizledi. Genç kadın yaklaşık bir saat damda kalırken aile buna hiç aldırmadan biberleri temizlemeye devam etti. Kadınlardan bazıları cep telefonu kamerasıyla S. Ö.'yü görüntüledi.

Bir saatin sonunda polis, genç kadını bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayıp aşağı indirdi. Biber temizleyen aile buna rağmen kadın yanlarından götürülürken bile biber temizlemeye devam etti. S. Ö. tedaviyi kabul etmeyince polis merkezine götürüldü.