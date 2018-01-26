Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısında yağmur nedeniyle toprak kayması yaşandı.



AA'nın haberine göre, Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'taki temel kazısının ardından yağmurla yaşanan toprak kayması, inşaatın yakınındaki apartman ve yapımı süren bir binanın bahçesinde zarara yol açtı. Bunun üzerine apartman sakinleri ile inşaat firması yetkilileri arasında yeterli önlemlerin alınmadığı iddiasıyla tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi.

"TEHLİKEYLE BURUN BURUNAYIZ"



Mahalle sakinlerinden Tuğba Sendenur Özbir, gazetecilere, apartmanlarının göçmesinden endişe ettiklerini söyledi.





Sabaha kadar uyuyamadıklarını anlatan Özbir, "12 metre derinliğindeki temel kazısı zemini tehdit ediyor. Bizim apartmanın temelinde kaymalar başladı. Bahçede çatlaklar oluştu. 'Her an apartman çöktü çökecek.' diye sabahlara kadar uyuyamıyoruz. Tehlikeyle burun burunayız. Bunun tedbirinin acilen alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.



Daha sonra apartman sakinleri dağıldı.

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