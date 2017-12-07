Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde şüphelilerin bulunduğu 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve onlara mühimmat temin ettiği öne sürülen ikisi çocuk 12 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, soruşturma kapsamında aranan diğer 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.