Olay, 22 Mayıs'ta Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet sürücüsü İsa Sancar ve babası Cuma Sancar kamyonetlerini market sahibi Hasan Aydın'ın iş yerinin önüne park etti.

DHA'nın haberine göre, buna sinirlenen Aydın'da Sancar'a kamyonetini kaldırmasını söyledi. Bunun üzerine iki taraf arasında çıkan tartışmaya Hasan Aydın'ın çocukları ve akrabaları Erkan, Sedat, Hüseyin, Kerem ve Cahit Aydın'da karıştı. Kavganın büyümesi üzerine İsa Sancar, tabancayla ateş ederek Aydın ailesinden 5 kişiyi, pazardaki Mert Aslan (12) ve alışveriş yapan Fikret Güne'deni de yaraladı.

BALTA VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Bunun üzerine Aydın ailesinin üyeleri, pazarda hırdavat satılan tezgahdaki balta ve sopaları alarak İsa Sancar ve babası Cuma Sancar'ı dövmeye başladı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın tabancayla yaralanan 7 kişi ve İsa Sancar ve babası Cuma Sancar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Aydın ve kardeşi Kerem Aydın'da yaşamını yitirdi. Kent genelinde çeşitli hastanelerde bulunan 7 yaralı ise tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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