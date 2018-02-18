Adana’da ‘Ecstasy’ birinci çıktı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından 2 yıldır Adana’da yürütülen ‘atık sulardan uyuşturucu analizi’ projesinin sonuçları açıklandı.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre; ÇÜ Öğretim Üyesi ve Adli Toksikolog Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu’nun açıkladığı rapora göre; Adana’da kokain dışında diğer uyuşturucu madde kullanım ortalaması birçok Avrupa ülkesinin üzerinde çıktı. Verilerin uyuşturucu ile mücadele eylem planı için önem taşıdığını söyleyen Dağlıoğlu, “15 ilde 3 aylık sürelerde atık sulardan veri toplanacak. İstanbul Üniversitesi’nde de laboratuvar kuruldu” dedi.

‘AVRUPA’YI GEÇTİK’

Dağlıoğlu şu bilgileri verdi: “Adana’da amfetamin grubu uyuşturucu kullanımı birçok Avrupa ülkesinden oldukça yüksek. En çok kullanılan uyuşturucu türü Ecstasy. Eroin kullanımında en yüksek değer Seyhan Arıtma Tesisi’nde. Esrarın Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi’nde ilkbahar ve yaz mevsiminde en yüksek cuma günü kullanıldığını tespit ettik. 56 mg yani ortalama bin kişinin kullandığı belirlendi.”

Doç. Dr. Dağlıoğlu, mart ayında Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne (EMCDDA) başvurup analizleri paylaşacaklarını söyledi.

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