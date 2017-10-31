Adana’da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.



AA'nın haberine göre, merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki bir yemeklik yağ fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.





Hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.