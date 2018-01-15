Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklandı. MEB, AKS sonuçlarının açıklandığını Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. 24 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçlarını 81 ilde sınava giren binlerce öğretmen merakla bekliyordu. Sınava yakşalık 20 bin öğretmen katılış ve sınavda 100 soru adaylara yöneltilmişti.

AKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 81 ilde AKS sınavına giren öğretmenler, sınav sonuçlarını MEBBİS Aday Öğretmen Modülünden öğrenilebilir.

AKS sonuçlarını öğrenmek için tıklayın

AKS SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM’ ye yapabileceklerdir.

b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM’ne teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM’ne gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

d. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

e. Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

AKS

aks sonuçları

Adaylık Kaldırma Sınavı

Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları

meb

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER