Adı: Zehra geçen hafta FOX TV ekranlarında yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Konusuyla izleyicinin dikkatini çeken Adı: Zehra 2. yeni bölüm fragmanları da peş peşe yayınlanıyor. Zehra'nın ailesinden kaçışı ve kendisini Hande zanenden aile arasında gidip gelen Zehra ne yapacak? Detaylar haberimizde.

ADI: ZEHRA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ailesinden kıl payı kurtulan ve yeni bir kimliği olan Zehra, başına daha büyük dertler açılacağını bilmeden İstanbul’a gelmiş, kendisini zengin bir ailenin evinde bulmuştur. Onun, yıllar önce kaybolan kızları Hande olduğunu düşünen bu aileyle ilgili aklında binlerce soru vardır. Bir anne öz kızını nasıl olup da tanıyamamıştır? Sahiden Zehra’yı kızına mı benzetmiştir? Her şeyden önemlisi, gerçek Hande’ye ne olmuştur? Bu aile neyi gizlemektedir? Öte yandan ailesi Zehra’nın yaşadığını öğrenmiş ve peşine düşmüştür. Bir yandan peşindeki babası ve ağabeyinden kaçan, bir yandan da öz annesini merak eden Zehra, kendisini yeni bir belanın içinde bulur.

ADI: ZEHRA İLK BÖLÜM ÖZETİ

Almanya’daki yoksul ve katı kuralları olan ailesinin evinde yaşayan Türk kızı Zehra’nın ne bir kimliği ne de hayatı üzerine bir söz hakkı vardır. Babası ve ağabeyi onu, para karşılığında istemediği bir adamla evlendirmek istemektedir, fakat Zehra’nın gönlü Kadir adlı bıçkın bir gençtedir.

Düğün günü gelip çattığında dayanamayıp sevdiğine kaçan Zehra, bu kaçma kovalama sonucunda önce ailesinin eline düşer, ardından da ailesinin namusunu kirlettiği gerekçesiyle bir otobanda ölüme terk edilir! Ancak hayatın onun için hazırladığı sürprizler henüz sona ermemiştir. Beklenmedik olaylar sonucu Zehra’nın yolu, geçmişi sırlarla ve korkunç bir suçla örülü İstanbullu bir aileyle kesişir.

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