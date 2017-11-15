Adil Öksüz'ün kayınbiraderi FETÖ üyeliğinden mahkum oldu

Tutuklu olarak yargılanan Ali Sami Yıldırım'a 7,5 yıl, Erdal Şen'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ davasının karar duruşmasına, tutuklu olarak yargılanan Ali Sami Yıldırım, Erdal Şen, İlhan Erdem, Yakup Yaman ve tutuksuz sanık Akif Kopuz ile avukatları katıldı.

Ali Sami Yıldırım ile Erdal Şen'in avukatı Hakan Tunçkol, müvekkillerinin Adil Öksüz ile akrabalıkları dışında bir suçu bulunmadığını belirterek, tahliye ve beraat kararı verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, haklarında tahliye ve beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım hakkında, 7,5 yıl, Öksüz'ün bacanağı gazeteci Erdal Şen ile İlhan Erdem, Yakup Yaman hakkında ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Akif Kopuz hakkında ise beraat kararı verildi.