Adile Naşit; Hababam Sınıfı'nın "Hafize Ana"sı... Hababam Sınıfı gibi birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in yarın 30. ölüm yıldönümü. Adile Naşit ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılacak. Peki, Adile Naşit kimdir? Adile Naşit ne zaman, neden öldü? İşte Adile Naşit hakkında merak edilenler...
ADİLE NAŞİT NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ? ADİLE NAŞİT KİMDİR?
Adile Naşit 1930 yılında dünyaya geldi. Tiyatrocu aileden gelen Adile Naşit'in babası ünlü komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de Ermeni kökenli tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır.
Adile Naşit, 1947 yılında çekilen 'Yara' filmiyle sinemaya adım attıysa da, tanınması 1970'lerde rol aldığı filmlerle olmuştur. 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Naşit, asıl başarıyı ''Hababam Sınıfı'' film serisindeki müstahdem ''Hafize Ana'' rolü kazandı.
'Hafize Ana' rolü kadar akıllarda kalan Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki 'Anne' rolleridir.
Adile Naşit 1980 yılında TRT'de yayınlanan 'Uykudan Önce' isimli programın ardından 'Masalcı Teyze' veya 'Adile Teyze' olarak da anılmaya başladı.
Adile Naşit 1985 yılında canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 'Yılın Annesi' seçilmiştir.
Oynadığı filmlerdeki 'anne' rolleriyle hafızalara kazınan Naşit, 11 Aralık 1987 tarihinde bağırsak kanseri sonucu aramızdan ayrıldı.
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