Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir hafta önce defnedilen bebeği ailesinden habersiz mezarından çıkartılarak başka bir yere gömüldü. Yaşanan bu olayın nedeninin mezar yeri tartışması olduğu ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinde 21 yıllık evli çift Ali Bozköse ile Gülay Bozköse'nin bebekleri olmuyordu. Çiftin 21 yıl sonra bebekleri dünyaya geldi. Erken doğumdan dolayı 42 gün boyunca hastanede tedavi altına alınan olan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acılı aile 21 yıl boyunca bekledikleri bebeklerine Yusuf Salih ismini verdi. Yusuf Salih isimli bebek hayatını kaybedince Besni Hıra Mezarlığında toprağa verildi. Acılı aile taziyeleri kabul edip, bir haftanın sonunda çocuklarının mezarını ziyarete gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Çocuklarının mezarının açıldığını fark etti. Acılı aile durumu polise bildirdi. Acılı baba Ali Bozköse, Yusuf Salih ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına bile alamadan Hıra Mezarlığına Besni Belediyesi'nin kendilerine gösterdikleri yere aynı gün defnettiklerini söyledi.

"HERKES CENAZESİNİ BİR KERE GÖMER, BEN ÜÇ KERE GÖMDÜM"

Baba Bozköse, "Bebeğimizi defnettikten 8 gün sonra geldiğimizde mezarın açıldığını fark ettik. Durumu polise bildirdik. İfademde de eniştem M. B.'den şüphelendiğimi söyledim. Eniştem mezarı yerini kendisinin değiştirdiğini söyledi. Polislerle birlikte gelerek çocuğumu tekrardan gömdüğü yeri söyledi. Biz de bebeğimizi oradan aldık ilk mezar yerine tekrar defnettik. Mezarın yerini eniştem M.B. ile 3 kişi değiştirmiş. Mezarın yerini neden değiştirdi bilmiyoruz. Eğer o mezarın üstü dağılmasa ben fark etmeyecektim, yıllarca gelip boş mezara ağlayacaktım. Bu sadece mezar hırsızlığıdır, çocuk hırsızlığıdır. Dün geldik ki mezar tahrip olmuş, içini taşlarla doldurmuşlar, başındaki taşları söküp atmışlar, üzerinde dolanmışlar. 42 günlük bir bebek mezarından neden çıkartılır, ben hala olayın şokundayım. Biz eşimle bu bebeği 21 sene sonra bulduk. 21 senedir biz her yolu denedik. En son Allah bunu verdi, oda vefat etti. Herkes cenazesini 1 kere gömer, ben 3 kere gömdüm" dedi.



Baba Bozköse mezar yerine kendisinin belirlemediğini kaydederek, "Ben çocuğumu buraya gömeceğim demedim. Ben çocuğum vefat ettikten sonra Besni Belediyesini arıyorum, belediye gelip yer kazıyor ve bende çocuğumu gösterilen yere gömüyorum. Burada birilerine herhangi bir kasıt yok. Bir insan nasıl olur da 42 günlük bebeği mezarından çıkartarak başka yere gömer? Çocuğumu mezardan çıkartırken birisi diyemez mi, biz ne yapıyoruz, biz mezardan çocuk çalıyoruz, bir insanın vicdanı sızlamaz mı? Bu kişilerin en ağır cezayı almaları için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Yaşanan olay sonrasında gözaltına alınan M.B isimli şahıs ve diğer üç kişi ifadeleri alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı.

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