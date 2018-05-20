Besni-Araban karayolu Çörmük Kavşağı yakınlarında İbrahim Temel idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile Hanifi Yasak idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yabancı plakalı otomobil taklalar atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüleri Hanifi Yasak ve İbrahim Temel ile otomobillerde bulunan Sıla, Rahime, Ayşe, Amine, Başak Yasak ve Gülizar Topaloğlu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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