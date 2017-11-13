Kapatılan ÇHD'nin Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen avukat Selçuk Kozağaçlı, savcılık tarafından sorgulandıktan sonra örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SELÇUK KOZAĞAÇLI TUTUKLANDI

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; Kozağaçlı, Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Kozağaçlı'nın sevk edildiği katta bulunan özel güvenlikler ile avukatlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlileri ile tartışan avukatlar bariyerleri yıkarak özel duruşma salonunun önünde toplandı. Yaşanan gerginliğin ardından çevik kuvvet polisi tedbir amaçlı koridorda bekletildi.

ADLİYEDE GERGİNLİK

Avukatlar koridorda bulunan güvenlik bariyerlerini yıkarak içeriye girdi. Koridora giren avukatlar, Savunma haktır engellenemez sloganları atarak duruşma salonunun önünde toplandı. Avukatların salon önündeki bekleyişi devam ediyor. Çok sayıda çevik kuvvet polisi de koridorda bekletiliyor.

Tutuklamaya sevk edilen Kozağaçlı'nın hakimlik sorgusuna başlandı.

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