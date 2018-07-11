Herkes tarafından Adnan Hoca'nın kedicikleri olarak bilinen kadınların Adnan Oktar ile tanışmadan önceki halleri şoke ediyor. Adnan Oktar'ın gözaltına alınması ile beraber kediciklerin isimleri de merak ediliyordu. İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin bazılarının isimleri...

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada "Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştır" denildi. Emniyet, 235 şüpheliye yönelik operasyon yürütüldüğünü bildirdi. Emniyet, Adnan Oktar ve destekçilerine 'cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı' suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı. Çok sayıda suçtan haklarında gözaltı kararı çıkartılanlar arasında Adnan Oktar da bulunuyor. Oktar'ın operasyonu haber alınca yanındakilerle birlikte hızla evi terk etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yakalandığı belirtiliyor. Oktar, sağlık kontrolü için İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Oktar, hastaneye girdiği sırada "İngilizlerin oyunu" dedi. Operasyonda Oktar Babuna'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Babuna, adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınmıştı.

İŞTE ADNAN OKTAR'IN KEDİCİKLERİN ESKİ HALLERİ

Tuba Babuna



Didem Ürer



Ebru Altan



Ceylan Özbudak



Yasemin Ayşe Kiriş



Tülin Işıldar Marangozoğlu