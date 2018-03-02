Galatasaray'da 20 Ocak'taki seçimde göreve gelen Mustafa Cengiz, seçim öncesinde bulunduğu 'Mayıs ayındaki' seçim vaadini yineleyen açıklamalar yaptı. 36. başkan olan Dursun Özbek'in ibra edilmesi durumunda yeniden aday olacağı konuşulurken gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Yine bir eski başkan olan Adnan Polat'ın adı, Galatasaray başkan adaylığı için geçiyor.
Galatasaray, geçen günlerde müzesinin kapılarını açarken mevcut yönetim ve başkan Mustafa Cengiz, eski başkanlarla bir araya gelmişti. Fanatik'te yer alan habere göre gerçekleşen bu 'Başkanlar İstişare Heyeti'nde Adnan Polat'a barış çubuğu uzatıldı.
2011'de mali açıdan ibra edilmesien rağmen idari açıdan ibra edilmeyerek koltuğunu kaybeden Adnan Polat, daha sonra mahkemeyle haklarını korumuş ancak Galatasaray Genel Kurulu'na da onaylatmak istemişti. Galatasaray yönetimi, 31 Mart'ta yapılacak mali genel kurulda Adnan Polat'a itibarının geri verilmesinin yolunu açacak ve ibrasını bir kez daha oylatacak.
Bu hamleyle birlikte camianın içinde barışın temelleri atılırken en büyük iddia, Polat'ın yeniden aday olacağı konusunda. Mayıs'ta seçimli kongreye gidecek olan Galatasaray'da Adnan Polat'ın aday olmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
DURSUN ÖZBEK'TEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen Galatasaray Müzesi'nin açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.
'Galatasaray başkanlığına aday olacak mısınız' sorusunun sorulması üzerine, 20 yıldır Galatasaray'a hizmet ettiğini belirten Özbek, "20 seneden beri Galatasaray'a hizmet eden bir Galatasaraylıyım. Bugün müzenin açılışı için buradayız. Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız. Galatasaray'da yoluna koyulması gereken işler var. Biraz sonra da başkanlarla beraber toplanacağız. Bu konuda herkesin fikriyle, ne yapacağını yeni yönetime aktarması lazım. Her konuda da istişare edilmesi gereğini duyuyorum. Şimdi de başkanlarla bu konuda toplantı yapacağız" ifadelerini kullandı.
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