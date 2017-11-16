AFAD'dan Iraklı depremzedelere yardım

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Irak'ta depremin etkili olduğu Süleymaniye ilinin Halepçe ilçesine bağlı Bamo köyündeki 250 aileye çadır, battaniye ve gıda yardımı dağıttı.

AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve beraberindeki ekip, depremin en çok zarar verdiği yerlerden Bamo köyünde insani yardım çalışmalarında bulundu. AFAD ekipleri, depremde evleri kullanılamaz hale gelen ve çoğu dışarıda kalan 250 aileye çadır, battaniye ve gıda yardımı yaptı.

Ayrıca hastaneye gidemeyen vatandaşlara Ulusal Medikal Kurtarma'ya (UMKE) bağlı bir ekip müdahalede bulundu.

AA muhabirine konuşan afetzede Saman Süleyman Fereç, yapılan yardımların hayatlarını kurtardığını belirterek "Evimiz depremde hasar gördü. Ailem dışarıda ve gece soğukta çok mağdur durumda. Türkiye'den gelen çadırlar sayesinde evimizi tamir edene kadar barınma imkanımız olacak. Bu yüzden Türk devletine ve yardım kuruluşuna çok teşekkür ediyorum. Bu yardımlarından dolayı Allah onlardan razı olsun, eksikliklerini göstermesin" dedi.

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