AFAD Süleymaniye'ye gidiyor!

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, 60 çadır, 320 battaniye, 2 araç ve 25 personelle deprem bölgesine hareket edeceklerini belirterek, havaalanı koşullarının uygun olması durumunda Süleymaniye Havaalanı'na inmeyi planladıklarını söyledi.

Karayoluyla da bölgeye gitmek üzere ekiplerin hareket halinde olduğunu aktaran Güllüoğlu, Irak merkezi hükümeti ve Irak Kızılayı ile koordinasyon halinde olduklarını, gelen talepler doğrultusunda hareket ettiklerini bildirdi.

İran'dan da can kaybı ve yaralı bilgilerinin ulaştığını ancak şu ana kadar kendilerine ulaşan bir yardım talebi olmadığını dile getiren Güllüoğlu, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla da İran makamlarına yardım edebileceklerini bildirdiklerini aktardı.

AFAD ekipleri tarafından tırlarla Etimesgut'taki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına getirilen yardım malzemeleri ile arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak araçlar, Airbus A400M nakliye uçağına yüklendi.

Askeri nakliye uçağı, saat 09.25'te Irak'ın Süleymaniye kentine gitmek üzere havalandı.

AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun da arasında bulunduğu arama ve kurtarma ekibi ile Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) bir ilk yardım ekibi de bölgeye hareket etti.

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