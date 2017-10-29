AfD lideri Weidel: Rol modelim Demir Leydi Thatcher

Almanya'da geçtiğimiz ay yapılan Federal Meclis seçimlerinde yüzde 13 oy alarak meclise giren Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Alice Weidel, eski Britanya Başbakanı Margaret Thatcher'in politik rol modeli olduğunu ve Thatcher'ın ekonomik çöküş karşı karşıya kalırken İngiltere'yi ayağa kaldırdığını söyledi.

Alman gazetesi Bild am Sonntag gazetesine konuşan Weidel, "2021 yılına kadar bir koalisyon hükümetine katılmaya hazır olmayı hedeflediklerini söylerken, "Afd, şu anda muhalefette bulunabilecek bütün birikime sahip durumda ancak hedefimiz uzun vadeli politikaları şekillendirmek. Bizim için Thatcher'ın Britanya'da yaptıkları faydalı bir kılavuz." İfadelerini kullandı.

"AKINTIYA KARŞI YÜZMEYE ÇALIŞTIĞI İÇİN ROL MODELİM"

Parlamentoda yer alan partilerin AfD ile çalışmayı reddettikleri için bu uzun bir süreç alabileceği belirtilirken Weidel, "Thatcher, akıntıya karşı yüzmeye çalıştığı için benim rol modelim" ifadelerini kullandı.

"Britanya ekonomik açıdan zorluklar altına girdiğinde İngiltere'yi devraldı ve baştan yaptı." Diyerek "Demir Leydi"ye övgülerini sürdüren AfD lideri, yapılan ankatlerde ortaya çıkan kendilerine oy verenler içerisindeki kadın oranının yüzde 18'de kalması üzerine, partisinin kadınlara daha hitap etmesi gerektiğini söyleyerek partisinin ücretsiz çocuk bakımı ve ücretsiz anaokulları planını açıkladı.

"VEKİLLİKTEN DE İSTİFA ET"

Weidel, seçimden bir gün sonra istifa ederek partisinden ayrılarak Federal Meclis'te bağımsız vekil olarak siyasi yaşamına devam eden eski Afd lideri Frauke Petry'ye, vekillikten de istifa etmesi çağrısında bulundu.

"Perty'ye herhangi bir düşmanlığım yok" ifadelerini kullanan AfD lideri,"Benim için AfD'yi terk etmekle yanlış yaptı." dedi.

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