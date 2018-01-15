Gani, CBSNews'den Lara Logan ile yaptığı söyleşide, Afganistan'da 16 yılda bir trilyon dolara mal olan savaşa rağmen başkent Kabil'de güvenliğin sağlanamamış olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gani, Kabil'deki duruma ilişkin "gaddarlığın ve vicdansızlığın seviyesi inanılmaz" ifadesini kullanarak, bu sorunun üstesinden gelinebilmesi için tüm kaynakların bir araya getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Afganistan'da uluslararası boyutta 21 terör örgütünün faaliyet gösterdiğini ve bölgeye onlarca intihar bombacısının gönderildiğini vurgulayan Gani, Taliban'ın insanları terörize ederek hükümetle ilgili şüphe tohumlarını ektiğini, bunun sonucunda başkentte ölümünü isteyen öfkeli göstericilerin toplandığını kaydetti.

Gani, son dönemde çok sayıda Afgan askeri ve polisinin öldüğünün hatırlatılması üzerine nesiller boyu sürse de Afganistan güvenliğe kavuşturulana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Eşref Gani, ABD'nin desteğini çekmesi halinde hükümetinin üç gün içinde çökeceği yorumları için de "Kaynak bakımınından kesinlikle haklılar. ABD desteği ve imkanları olmadan ordumuzu altı ay destekleyemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

GANİ, BM GÜVENLİK KONSEYİ HEYETİYLE BİR ARAYA GELDİ

Bu arada Gani'nin ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in de yer aldığı BM Güvenlik Konseyinden üst düzey bir heyetle görüşme yaptığı bildirildi.

Afganistan hükümetinden yapılan açıklamada, Gani ve heyetin dün Kabil'de bir araya geldiği ve Afganistan'daki güvenlik durumunu ele aldığı belirtildi.

Gani'nin, Çin, Rusya ve İngiltere'nin temsilcilerinin de hazır bulunduğu görüşmede, BM'nin Pakistan'a baskını sürdürmesini talep ettiği kaydedildi.

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