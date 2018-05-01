Afganistan'da kanlı gün

Taliban ile DAEŞ arasında çatışmaların sürdüğü Afganistan'da yaşanan çifte saldırılarda 26 kişi yaralandı 49 kişi yaralandı. NATO konvoyu geçisi sırasında meydana gelen ilk patlamanın ardından ikinci saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda 9 gazeteci ve 11 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Şaş Darak bölgesinde patlattığını belirtti. Çifte saldırılarda İngiliz yayın kurumu BBC'nin muhabiri Ahmed Şah ise Host vilayetinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırılar 2001'den bu yana gazetecileri hedef alan en kanlı saldırı oldu.

Kabil'de gerçekleşen ikinci saldırının, görüntü çekmek için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında yaşandığını ifade eden Daniş, ölü ve yaralı sayısının henüz netleşmediğini söyledi.

Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi. Saldırıları DAEŞ üstlendi.

BBC MUHABİRİ İLE AFP FOTOMUHABİRİ DE SALDIRILARDA ÖLDÜ

İngiliz yayın kurumu BBC'nin muhabiri Ahmed Şah ise Host vilayetinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Host Emniyet Amiri Abdul Hannan, 29 yaşındaki BBC muhabiri Şah'ın Host'un Manduhil bölgesinde silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Şah'ın saldırıda yaşamını yitirdiğini kaydeden Hannan, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Şah, yaklaşık 1 yıldır BBC'de çalışıyordu.

Diğer yandan AFP, şef fotomuhabiri Shah Marai'nin de saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırıları DAEŞ online olarak yayınladığı açıklama ile üstlendi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER