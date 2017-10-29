AFP, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin istifa ettiğini iddia etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirilmişti.

IKBY meclisinde düzenlenen bugünkü oturumda Barzani'nin daha önce yolladığı mektup okundu.

Mektupta Barzani'nin şu ifadeleri yer aldı:

"1 Kasım itibarıyla süresi dolan başkanlık görevime devam etmek istemiyorum. Aynı zamanda başkanlık yasasının değiştirilmesi veya süresinin de uzatılmasını kabul etmiyorum. Başkanın yetki ve görevinden kaynaklı yasal boşluğun yaşanmaması için en kısa zamanda tarafların toplanması gerekiyor."

IKBY Başkanı Barzani, halk içinde "hakların elde edilmesi ve kazanımların korunması" için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtmişti.

Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.