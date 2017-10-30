Afrika'da ortaya çıkan Kara Veba salgını, şu ana kadar yaklaşık 1,300 kişinin ölümüne neden oldu.

DHA'nın aktardığına göre; Madagaskar'da Ekim ayında başladığına inanılan Kara Veba salgını ile ilgili Afrika'nın doğusundaki dokuz ülke şu an tehlike altında. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Madagaskar'ın hastalığın ortaya çıkması için uygun bir ortam olduğunu söyledi.

WHO internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Her yıl yaklaşık 600 kişinin belirttiği üzere, tehlikeli olmasına rağmen Madagaskar'daki bu salgın şaşırtıcı bir durum değil" dedi.

Açıklamada WHO yetkilileri, Madagaskar'daki "sağlık görevlilerinin tarif edemediğini" fakat salgının bu kez farklı olduğunu söyledi.

Salgın haberlerinin üzerine Madagaskar'da, hastalık kontrol altına alınana kadar "gözetim kontrolü, olay yönetimi, izolasyon ve tedarik" için bir Acil Kriz Komitesi oluşturuldu.

Madagaskar'ın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Air Seychelles, Ekim ayının başlarında uçuşlarını durdurdu ve Madagaskar'daki hava alanları, hastalığın yayılmasını engellemek için yolcularını sağlık taramasından geçirmeye başladı.

Yerel haberlere göre Madagaskar'da şu ana kadar 124 kişi yaşamını yitirdi. Salgın Madagaskar'da kontrol altına alınmaya çalışılırken Etiyopya, Kenya, Mozambik, Tanzanya, Komorlar, Mauritius, Seyşeller ve Fransız bölgesi Renuion Adası'nın da risk altında olduğu bildirildi.

KIZILHAÇ ÖRGÜTÜ 2013 YILINDA UYARMIŞTI!

BBC Türkçe'nin haberine göre; 2013 yılında Kızılhaç ve Pasteur Enstitüsü, özellikle Madagaskar'daki bakımsız ve aşırı kalabalık cezaevlerinde salgın tehlikesinin büyük olduğuna dikkat çekmişti.

Kızılhaç yetkilisi Evaristo Oliviera böylesi bir salgının sadece mahkumlar ve gardiyanlar değil onlarla temas kuran herkese yayılabileceğine işaret etmiş, Oliviera, "Cezaevi dünyadan tecrit olmuş bir yer değil, burada çalışan herkes tehlikede, ve mesaileri bitip eve gittiklerinde hastalığı yayan unsurlara dönüşebilirler" açıklamasında bulunmuştu.

Kızılhaç yetkilisi mahkumları ziyaret eden yakınlarının, tahliye olanların, ve cezaevine istediği gibi girip çıkan farelerin her birinin hastalığı yayabileceğini söylemişti.

"FARELERİ YOK ETMEK YETMEZ"

BBC'nin Cenevre'deki muhabiri Imogen Foulkes, Kızılhaç tarafından yerel kuruluşlarla işbirliği içinde başlatılan vebayla mücadele kampanyasının sadece fareleri yok etmeye yönelmesinin yetersiz olduğuna dikkat çekmiş, hastalığın mikrobu taşıyan pireler tarafından yayılmasını önlemek için aynı zamanda pirelerle de mücadele edilmesi gerektiğini söylemişti.

Kızılhaç yetkilisi Oliviera, hastalığın, erken teşhis edildiği takdirde antibiyotiklerle tedavi edilebileceğini söylemiş ama Madagaskar'ın ücra köşelerinde tıbbi hizmet bulmanın güçlüğü ve hastalığın utanç gibi sebeplerle bildirilmemesinin tedavi ve mücadeleyi çok zorlaştırdığını kaydetmişti.

KARA VEBA NEDİR? KARA VEBA BELİRTİLERİ...

Yersinia Pestis adlı bakterinin sebep olduğu bu hastalık aslında kemirgenlerde ortaya çıkar ve insanlara ya taşıyıcı hayvan ya da ondan beslenen pirelerin ısırmasıyla yayılır. Buna karşılık insandan insana geçmez. Hastalığa yakalanan kişide, hıyarcık ya da bubo diye adlandırılan acılı şişler halinde lenf düğümleri ortaya çıkar. Hastalığa hıyarcıklı veba ya da bubonik veba denmesinin nedeni de bunlar.

Hastada ateş, baş ağrısı, üşüme ve halsizlik görülür. Erken teşhis halinde tedavisi mümkün olan hastalık aksi halde öldürücü olabilir. 1994'de ve 2002'de Hindistan'da, 1997'de Endonezya, ve 2003 yılında Cezayir'de salgınlar yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarına göre son ciddi veba salgını Peru'da 2010 yılında yaşandı ve 12 kişi hastalığa yakalandı.

AVRUPA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ ÖLDÜ

Bilinen bütün büyük salgınlardan ve savaşlardan daha fazla can aldığı düşünülen salgında Fransız tarihçi Jean Froissart'ın saptamasına göre; Avrupa nüfusunun yaklaşık üçte biri öldü.

Salgın, Ortadoğu, Hindistan ve Çin de olmak üzere olmak üzere yaklaşık 75 milyon kişinin ölümüyle sonuçlandı. Tarihin en büyük facialarından biri olarak bu hastalık 1347-1348 yılları arasında Venedik nüfusunu 130 binden 70 bine düşürmüştür.

14. yüzyılda "kara ölüm" olarak kayıtlara geçen salgının etkileri 1700'lü yıllara kadar devam etmiştir. Bunların arasında 1629-1631 yıllarında gerçekleşen İtalya salgını, Büyük Londra Salgını, Büyük Viyana Salgını, Büyük Marsilya Salgını ve son olarak da 1771 Moskova salgını bulunur. Salgının tanımı üzerine birçok tartışma bulunmaktadır, ancak Avrupa'da 19. yüzyılda ortadan kalkmasına rağmen Asya ve Afrika kıtalarının bazı bölgelerinde halen görülüyor.

OSMANLI'DA VEBA

1811–1812 veba salgını İstanbul’da birçok sıkıntının yaşanmasına neden oldu. Yiyecek, yakacak gibi temel ihtiyaçlarda kıtlıklar görüldü. O dönemlerde İstanbul’da vebadan dolayı gerçekleşen ölümlerin, yaklaşık olarak 10.000 kişiyi kapsadığı tahmin ediliyor.

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