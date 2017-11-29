Afrika ülkesi Nijer'de Su verilmediği için fenalaşan bebek kamerada (VİDEO)

Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Dr. Mehmet Büyükçapar, 2014 yılında bir sağlık derneği tarafından gittiği Nijer'de hasta ve bakımsız çocuklara şifa dağıttı.

DOKTOR O ANLARI ANLATTI

Hastanede annesi tarafından su verilmeyen 2 aylık bebeğe su veren ve o anda gözyaşlarına hakim olamayan Dr. Büyükçapar, izleyenleri duygulandıran olayla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

"ÇOCUK SUSUZLUKTAN ÖLMEK ÜZEREYDİ"

2014'ün Mart ayında İbrahim Ceylan'ın organizasyonuyla İstanbul'dan Nijer'e gittiklerini belirten Dr. Büyükçapar, "Orada yaklaşık 2 ay kaldık. Nijer dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi. Çocuk polikliniğinde görev yaparken, insanların fakirliklerini ve zorluklarını gördük. Yaklaşık 10 gün sonra bu çocuğu annesi getirdi. İdrarını yapamıyor diye getirdi ama çocuk susuzluktan ölmek üzereydi. O anda ben yanımdaki içtiğim suyu çocuğa verdim. Çocuk gözlerini açtı ve bana bakmaya başladı. Ben zaten o anda koptum yani o anda, o bakışı görüp insanın dayanması mümkün değil. O çocuğa annesi su vermediği için o hale gelmiş. Yani orada insanlar çok fakir, suya çok zor ulaşıyorlar ve su çok az. O anda o çocuğun bana bakması ve göz ifadesi beni çok duygulandırdı. Allah'a dua ettim ve Allahım, 'gelene değil gönderene bak' dedim kendi kendime. Allahım Kahramanmaraş'tan bu doktoru aldı Nijer'deki bu aciz yavrunun ayağına gönderdi" dedi.

"ÇOCUĞU O HALİYLE BIRAKMADIK"

Bebeği o haliyle bırakmadıklarını ve 3 gün serum taktıklarını anlatan Dr. Büyükçapar, "3 günden sonra annesi bizim odamıza geldi ve annesi 2 elini kaldırarak sevincini ifade etti" dedi.

Bu olayın orada yaşadıklarının küçük bir parçası olduğunu ifade eden Dr. Büyükçapar, şöyle devam etti:

Size sadece bir tanesini anlatayım. Doğuştan gözleri görmeyen bir çocuk vardı. Göz doktorumuz o çocuğu ameliyat etti ve ilk defa annesini gördü. Biz nelere üzülüyormuşuz diye kendi kendime sordum, insanlar ne haldeymiş dedim. Çok şükür biz mabedine kuş evi yapan bir ecdadın torunuyuz. Dünyanın neresinde mazlum mağdur bir ülke varsa oraya ilk koşan Türkiye'dir. Bakın yakın zamanda Kuzey Irak'ta deprem oldu, ilk koşan yine Türkiye oldu. İnşallah Allah ülkemize güç kuvvet versin biz daha çok yardım edeceğiz. Müslüman bir insan bırakın bir insanı öldürmeyi, bilerek karıncayı dahi incitmez. İnşallah bizim bu videomuz, dünyada iyi insanlarda varmış dedirtebildiysek kendimizi mutlu hissedeceğiz.

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