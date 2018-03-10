TSK, Afrin'de son sayıyı bu fotoğrafla duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 50. güne girildi. TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor.

HENDEKLERE ÇÖZÜM SEYYAR KÖPRÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO hızla Afrin kent merkezine ilerliyor. Terör örgütü TSK'nın ilerleyişini hendeklerle durdurmaya çalışıyor. Habertürk TV'den Osman Girgin'in aktardığına göre, Afrin'deki hendekleri daha hızlı bir şekilde geçebilmek için bölgeye seyyar köprüler sevk edildi.

SIRADA MABATLI VAR

Afrin'de 6 beldeden 5'i temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun yeni hedefi son belde Mabatlı. Beldenin alınmasıyla Afrin kent merkezine giden yol açılacak. Harekatın başından bu yana 165 nokta teröristlerden arındırılırken Afrin'in yüzde 60'ı temizlendi. Terör hedefleri karadan ve havadan vuruluyor.

TSK: 3195 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER AN AFRİN MERKEZİNE GİREBİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Harekatı'nın 49. gününde yaptığı açıklamada, "Hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız." dedi.

AFRİN İLÇE MERKEZİ SINIRLARINA ULAŞILDI

Harekatın 49. gününde TSK ve ÖSO'nun Afrin ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz, Melkiye, Anab ve Meryemeyn köyleri teröristlerden temizlendi. Afrin'in Büyük Halobu köyü de teröristlerden arındırılarak, Afrin ile Azez'e su sağlayan baraj kontrol altına alındı.

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