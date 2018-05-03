Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Ağrı'dan görevlendirilen 44 kişilik özel harekat timi, 2,5 ay sonra kente döndü. Özel harekatçılar Ağrı'da kurbanların adak edildiği törenle karşılandı.

Törende konuşan Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, 44 kişilik timin sağ salim geri döndüğünü söyledi.

AA'nın aktardığına göre, özel harekatçıların her zaman göreve hazır olduğunu belirten Yıldız, "Giden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız mutlaka zorluk çektiler ama şanlı tarihlerine de bir olarak yazıldılar. Bu herkese nasip olmaz sizlere nasip oldu. Tekrar hoş geldiniz." dedi.

Tören Kur'an-ı Kerim okunması ve kurban kesilmesinin ardından sona erdi.

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