Afrin'de şehit olan sivil personel uğurlandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar, memleketi Erzurum'da, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
AA'nın aktardığına göre Şehit Tatar'ın naaşı, Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezi önünde düzenlenen törenin ardından ambulanslardan oluşan konvoy eşliğinde kent merkezindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi.
Törende, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir ve Orhan Deligöz, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, şehit yakınları, askeri erkan, kurum yetkilileri ve binlerce vatandaş da hazır bulundu.
Törende, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, cenaze namazını kıldırdıktan sonra katılımcılardan helallik aldı.
Ardından polis mangasınca, musalladan alınan şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra ambulansa konuldu. Bu sırada vatandaşlar tekbirler getirerek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
Şehit UMKE görevlisinin naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Güzelova Mahallesi'ne götürüldü.
BABA TATAR: VATAN SAĞOLSUN
Sağlık Bakanı Demircan ve protokoldekiler, törende şehit babası Yahya ve annesi Hülya Tatar ile yakınlarına başsağlığı diledi. Demircan ve beraberindekiler, camideki tören sonrası şehidin defnedileceği Güzelova Mahallesi'ne hareket etti.
Tören alanına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok adına çelenk gönderildi.
Şehidin naaşı, Güzelova Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Bakan Demircan ve protokol, şehidin mezarına toprak attı.
Bakan Demircan, mezarlığa sedye ile getirilen şehidin babası Yahya Tatar'a, tabutunun üzerindeki Türk bayrağını verdi. Baba Tatar, bunun üzerine "Ölene kadar saklayacağım. Vatan sağolsun" ifadesini kullandı.
Öte yandan, programları dolayısıyla yurtdışında bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da aileyi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
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