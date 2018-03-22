"Afrin'den başladık, Kandil'e kadar da gömmeye devam edeceğiz"

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla MEB Şura Salonu'nda "2. Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu" düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva ve çok sayıda davetli katıldı.
“AĞA BABALARI DA ONLARI MEHMETÇİĞİN ELİNDEN KURTARAMAYACAK”
“Şimdi de birlik ve beraberlik şuuruyla, Afrin’den başladık, Kandil’e kadar da bunları gömmeye devam edeceğiz. Ağa babaları da onları Mehmetçiğin elinden kurtaramayacak. Allah’ın yardımıyla Mehmetçik tek tek bütün inlerine girecek, Anadolu tabiriyle bunları tekne kazır gibi kazıyacak inşallah.”
“MİLLÎ BİRLİK, BİREYLERİ MİLLÎ ÇIKARLAR ETRAFINDA BİRLEŞTİRİR”
“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de bunun bilincinde olarak, bir milletin başarısının, millî güçlerin aynı hedefe yönlendirilmesiyle mümkün olduğunu, elde edilecek başarının, milletin güç birliğinden, ortak hareket etmesinden ileri geleceğini söylemiştir. Millî birlik, bireyleri millî çıkarlar etrafında birleştirir. Böylece bireyin kendisi ve mensup olduğu milleti için öz güvenini pekiştirir ve artırır. Milli birlik ve beraberlik ruhumuzun artarak devam etmesine gayret ve çaba sarf eden her kurumu, kuruluşu ve kişileri minnet şükran ve saygı ile selamlıyorum.“
“SURDA BİR GEDİK AÇTIK MUKADDES Mİ MUKADDES…”
“Günümüzde bazı delalet ve gaflet içinde olan bedhah siyasetçileri, STK’ları, sözde münevverleri ve entelektüel geçinenleri saymazsak; başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siyaset ve devlet adamlarımız, yerli ve milli entelektüellerimiz ve İLESAM gibi STK’larımızın ‘Milli Birlik ve Beraberlik ”şuurunun milletimizin sinesine iyice nakşedilmesi ile ilgili değerli faaliyetleri ve gayretleri takdire şayandır. Büyük Türk Milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru ile Kürt-Türkmen-Arap-Alevi-Sünni tek millet olarak sinesinde yeniden “Kuvayi Milliye” ruhunu diriltti. Sakarya ayağa kalktı. Şairin dediği gibi; ‘Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es!’
Programın sonunda İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız tarafından Türk-İslam dünyası yararına yürüttüğü faaliyetlerden ötürü Yalçın Topçu’ya “Millî Birlik ve Beraberlik Madalyası” takdim edildi.
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