Türk Silahları Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 47’nci gününde Afrin’in güneybatısındaki Cinderes ve ikmal yolları üzerinde bulunan kuzeydoğudaki Kefr Cenne bölgelerinde büyük ilerleme sağladı.
Afrin’deki 6 beldeden 4’ünde kontrol sağlayan TSK ve ÖSO, dün sabah da terör örgütü PKK/ PYD denetiminde bulunan Cinderes Beldesi’ne operasyon başlattı. Örgütün stratejik noktalarını tek tek ele geçirerek Cinderes kapısına dayanan komandolar ve ÖSO’nun özel harekât birlikleri, güneyden ilerleyerek beldeyi çıplak gözle gören stratejik Cinderes Tepesi’ni ele geçirdi. Cinderes’e hâkim olan tepenin alınmasıyla PYD’nin dış savunma hattı çöktü. Yerel kaynaklar, Cinderes Beldesi’nde meskûn mahal operasyonlarının başladığını, askeri birliklerin dış mahallelere giriş yaptığını bildirdi. Beldede şiddetli çatışmaların yaşandığı, teröristlerin evlerden ve sokak aralarından ağır silahlarla ÖSO’yu hedef aldığı belirtildi.
İKMAL YOLU KESİLDİ
Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre Afrin’in kuzeydoğusunda ise savaş uçakları ve tanklar tarafından 3 gündür yoğun ateş altına alınan Şeran Beldesi’ne bağlı Kefr Cenne Köyü’ne de operasyon başlatıldı. Şiddetli çatışmaların ardından Afrin merkeze giden yolda stratejik öneme sahip köy ve askeri üs TSK ve ÖSO birliklerinin kontrolüne geçti. Daha önce Rus ve rejim askerlerinin de kullandığı üsse ÖSO birlikleri konuşlandı. Böylece Şeran Beldesi’nin ardından Kefr Cenne’nin ele geçirilmesiyle doğudan ve rejim bölgesinden Afrin’e giden ana ikmal yol kesildi.
Afrin’in kuzeydoğusunda Kandil’den giden teröristlerin bulunduğu Meydanköy Barajı çevresi, Hallubiye ve Sağır köyleri ile Şeran Beldesi yakınlarındaki Meşale ve Katma köyleri de PKK/PYD’den temizlendi. TSK/ÖSO stratejik noktaları bir bir alarak Afrin merkezine yaklaşırken, birliklerin konuşlandığı noktalar ile Afrin arasındaki mesafenin de yaklaşık 8 kilometreye düştüğü bildirildi. Afrin bölgesindeki terör hedefleri havadan ve karadan vurulurken, Genelkurmay Başkanlığı dün sabah yaptığı bilgilendirmede harekâtın başından bu yana 88’i son 24 saatte olmak üzere 2 bin 960 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Afrin’in kuzeydoğusundaki Bafeylun yakınlarında da terör örgütü PYD/PKK’nın şeker depoları ÖSO bünyesinde bulunan Muntasır Billah Tugayı tarafından ele geçirildi. Yaklaşık 300 ton şeker, Türkmen askerler tarafından bölgedeki sivillere dağıtıldı.
TSK ve ÖSO, Afrin’in Maçale Köyü’nü teröristlerden arındırdı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 4’ü belde merkezi, 122’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.
TOPLARINI BIRAKIP KAÇTILAR
Afrin’e adım adım yaklaşan Mehmetçik, Cinderes’in güneyinde bir tünel içerisinde YPG/PKK’lı teröristlerin ‘cehennem topu’ dedikleri silahı buldu. Teröristlerin, kaçarken terk ettikleri silahla sivillere ve harekâta katılan Türk birlikleri ile ÖSO güçlerine ateş açtıkları belirtildi.
TAKVİYE BİRLİKLER HATAY SINIRINDA
TSK ve ÖSO’nun Afrin’e yönelik 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında takviye amaçlı olarak Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nden gönderilen komandolar, Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’ne ulaştı. Zırhlı personel taşıyıcılara (ZPT) bindirilen komandolar, sınır birliklerine sevk edildi.
ORASI ARTIK ‘ŞEHİTLER TEPESİ’
Zeytin Dalı Harekâtı sırasında 1 Mart’ta Raco bölgesindeki operasyonda 9 askerin şehit olduğu Keltepe’nin ismi, bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından ‘Şehitler Tepesi’ olarak değiştirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.