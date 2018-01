Afrin'deki 'Zeytin Dalı' harekatında gönüllü görev almak için CİMER'e mektup yazan Dr. Dursun Bostancı, "Orada iki Mehmetçiğin yarasını sarsam benim için çok büyük mutluluk olur" dedi.



DHA'nın haberine göre, Adapazarı'nda emekli olduktan sonra özel bir hastanede çalışmaya başlayan Genel Cerrahi Uzmanı 68 yaşındaki Op. Dr. Dursun Bostancı, 'Zeytin Dalı' harekatı sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) harekata gönüllü katılmak istediğini belirten bir mektup yazdı. Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Dr. Bostancı'ya, Afrin'de görev yapan askerler tank atışı yaparak teşekkür etti. Mehmetçik tank atışı yapılırken 'Bu onurlu hareket için size minnettarız' ifadelerini kullandıkları videoyu sosyal medyada paylaştı.



'İHTİYAÇ DUYULAN HER YERE GİDECEĞİM'



17 Ağustos 1999'deki depremde enkaz altından çıktığında kendisine ihtiyaç duyulan her yere yardıma gitmek için bir söz verdiğini belirten Dr. Bostancı, "Aile olarak biz iki büyük olay yaşadık. Bunlardan birisi 17 Ağustos depremiydi. İkincisi de 2010 yılında diş hekimi kızımı kaybettim. Enkazdan çıktıktan sonra kendi kendime bir söz verdim ben. Dedim ki bundan sonra bana dünyanın neresinde ihtiyacı olan olursa ben orada olmalıyım diye söz verdim. Bundan önceki doğudaki olaylarda da ben CİMER'e yazı yazdım, 4 kez. Türk Kızılayı'nda çalıştım, Kızılay Başkanlığına yazı yazdım. Yeryüzü doktorlarına üyeyim, onlara da yazı yazdım. 'Benden istifade edin, bir şeyler yapmak istiyorum' dedim. Şu ana kadar bana herhangi bir cevap gelmemişti. Bu son olaylardan sonra inanılmaz duygulandım. Bu duygularımı paylaşmak için Cumhurbaşkanı'na mail atarak görev almak istediğimi söyledim. Bunu da sosyal medya hesabımda paylaştım. Sınırdaki Mehmetçiğimizden bana gelen o videolar inanılmaz duygulandırdı. Bundan sonra da bana ithiyaç duyulduğunda asla bir maddi beklentim olmadan her zaman hazır olduğumu buradan bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.



Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan üzücü yorumlara 'Benim siyasi veya ikbal beklentim yok' diyerek cevap veren Dr. Bostancı, şöyle dedi:



"Cumhurbaşkanlığına yazdığımda, ben 70 yaşına yakınım, beni almayacaklarını bilmeyecek kadar da aptal değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin benim gibi bir emekli doktora belki asla ihtiyacı yok ama safımı belli etmek istedim, duygularımı belli etmek istedim. Mensubu olduğumuz Türk Tabipler Birliği'nin inanılmaz açıklamasından sonra, yurt içinden ve yurt dışından bu yapılan harekatı itibarsızlaştırma yönünde sosyal medyada dolaşan ifadeleri duyduktan sonra ben de açıkçası tarafımı belli etmek istedim. Vatanseverliğimiz bir kez daha dile getirmek istedim. Başka hiç bir duygum olamaz. Cumhurbaşkanlığına yazarken, orada da ifade ettim, bu yaştan sonra asla bir siyası beklentim yoktur. Maddi beklentim, bir ikbal beklentim yoktur. Bu haberlerle ilgili beni üzen bazı yorumlarla karşılaşıyorum."



Dr. Bostancı, Afrin'deki askerler tarafından kendisine yollanan videoyu izlediğinde duygulanarak ağladığını belirterek, "70 yaşıma yaklaştım ama kendimi dinç hissediyorum. Orada aktif görev yapan meslektaşlarımı bir saat, iki saat bile dinlendirmenin onlara faydası olacağı kanaatindeyim. Orada iki Mehmetçiğin yarasını sarsam benim için çok büyük mutluluk olur bu. Sözün bittiği yer denir ya, o sözün bittiği yerdi. O videoyu telefonla bana verdiler. İlk izlediğimde erkekler ağlamaz derlerdi ama inanın ağladım orada. Orada ağlamayacak bir vatan evladının da vatan sevgisinden şüphe etmek lazım. Orada gerçekten ağlanırdı yani. Son mesajım şu. Bir insanın kutsalı nedir, hayatıdır, canıdır. Mehmetçiğimiz şimdi orada canını ortaya koyarak mücadele ediyor. Bu mücadeleyi itibarsızlaştırmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamaz. Başka söyleyecek lafım yok" dedi.



Harekatta gönüllü olarak görev almak için hazır olduğunu ifade eden Dr. Bostancı, mektup yazdığı yetkili birimlerden cevap bekliyor.

