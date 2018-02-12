TSK'nın 20 OCak'ta başlattığı Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 24. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Dün jetler 19 hedefi imha etti. Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri de obüs ve top ateşi ile vuruldu.
SINIRDA SICAK DAKİKALAR
Afrin sınırında, terör hedeflerine yönelik çok namlulu roketatarların ateşlenme anı canlı yayına yansıdı.
TSK: HAREKAT KAPSAMINDA 31 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar 31 askerin şehit olduğunu, 143 askerin de yaralandığını duyurdu. 20 Ocak'ta başlayan harekat boyunca 627 hedef imha edildi.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.
Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.
Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.
Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır.
Org. Akar ve komutanlar dün, Suriye sınırında denetlemelerde bulundu. Habertürk TV'den Murat Karataş'ın aktardığına göre, sınıra askeri araç sevkiyatı da yoğunlaştı.
AFRİN'DE BİR KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Muhammediye Köyü PYD/PKK'lı teröristlerden arındırıldı. TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda 50 noktayı teröristlerden temizlemiş oldu. Harekat kapsamında teröristlerden temizlenen noktalar şöyle;
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi, Hacı İskender Köyü, Serincek Köyü, Muhammediye Köyü."
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğu bildirildi. Hava harekatında 15 hedefin imha edildiği açıklandı.
— TSK (@TSKGnkur) February 12, 2018
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