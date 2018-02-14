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Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 26. gün! Son dakika haberler

TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 26. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Harekatın ilk gününden bu yana Afrin'de 54 nokta teröristlerden temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1485 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Harekatın 26. gününde Kude Köyü teröristlerden temizlendi. Çatışmalar sırasında 3 ÖSO mensubu şehit oldu

14.02.2018 - 09:50 | Güncelleme: HABERTURK.COM

TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 26. güne girildi. Harekatta dün, terör örgütünün sivillerin ölümüne neden olan saldırıları yerli İHA'larca görüntülenmişti.

KUDE KÖYÜ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ, 3 ÖSO'LU ŞEHİT OLDU

AA'nın haberine göre; TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Kude köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, çatışmalar sırasında 3 ÖSO'lu şehit oldu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1485'E YÜKSELDİ

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 46 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. vHarekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1485 olduğu kaydedildi.

AFRİN'DE 1 TERÖRİST YAKALANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bir teröristin yakalandığı bildirildi. Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Afrin kırsalında ilerleyen komandolar, teröristlerden temizlenen bölgede PYD/PKK'lı bir teröristi yakaladı. 20 yaşlarındaki yaralı terörist, sorgulanmak üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.

Afrin'de ele geçirilen köylerle birlikte toplamda Afrin'de terör örgütünden temizlenen nokta sayısı da 54'e yükseldi.

Zeytin Dalı'ndan son kareler

Zeytin Dalı'ndan son kareler

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz ve Ömer Simo köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 saat önce
    MİSAFİR:ALLAHIM BU VATANI BİZE BAĞİŞLADIĞIN İÇİN SANA ŞÜKÜRLER OLSUN.
  • Misafir 7 saat önce
    Ez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum,dostun kim düşmanın kim sez oğlum.Allah bizimle beraberdir.
  • Misafir 7 saat önce
    İnşallah hepsini toprağa gömeceğiz yaşasın Türk Askeri Zafer bizimle inşallah
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