Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 53. güne girildi. Suriye'nin Afrin karasalında gerçekleştirilen harekatta TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor. Harekat kapsamında 3393 terörist etkisiz hale getirilirken, birlikler Afrin kent merkezine 1.5 kilometre mesafede konuşlanmış durumda. TSK ve ÖSO kent merkezine her an girebilir.

TERÖRİSTLERİN SİVİLLERİN ÇIKIŞINI ENGELLEDİĞİ NOKTAYA 5 KİLOMETRE KALDI

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i kuşatırken bir yandan da sivillerin tahliye edilmesi için koridor açmaya çalışıyor. Dün çok sayıda sivil Afrin'i terke etmek isterken, PYD/PKK'lı teröristlerin engellemesi ile karşılaştı. Teröristlerin müdahaleleri AA tarafından görüntülenmişti. TSK ve ÖSO sivillerin çıkış yapmaya çalıştığı Zahra bölgesine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Habertürk TV'den Osman Girgin'in aktardığına göre; Zahra'ya 5 kilometre kaldı.

AFRİN'DEN ACI HABER GELDİ

Afrin Harekatı'nın 52. gününde (dün) akşam saatlerinde yaşanan çatışmalarda Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart şehit oldu. Kart, Afrin Harekatı'nın 43. şehidi oldu.

DÜN 12 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO Afrin'e bağlı Kibar, Zındıkan, Kile, Gümüşburç, Celeme, Hapol, Berlane Kuy, Küçük Karkin, Kızılbaş, İskan, Başilhaya ve Kutanlı köylerini teröristlerden temizledi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 217 noktanın teröristlerden temizlendiğini açıkladı. Afrin'de 1100 kilometrelik alanda hakimiyet sağlandı.

50 MAYINA DAYANIKLI KİRPİ AFRİN'E GÖNDERİLDİ



Zeytin Dalı Hareketi 52'inci gününde Afrin kent merkezinin kuşatması için Fırat Kalkanı bölgesinden 50 araçlık mayına dayanıklı kirpi Suriye'ye sevk edildi.

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