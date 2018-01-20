Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin ABD tarafının talebiyle gerçekleştiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı'na 'Yanımızda olmalısınız' dedik. Yanımızda olmayan gölge etmesin." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, BM dahil tüm taraflara bilgi verildiğini belirterek, "ABD'den somut adımlar görmek istiyoruz. Harekatı bir yazı ile Suriye rejimine bildiriyoruz" dedi.

ABD, İran ve Rusya büyükelçilikleri misyon şefleri Dışişleri Bakanlığa çağrılarak Afrin'deki son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki temsilcileri de Afrin harekatıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu'na Zeytin Dalı harekatı hakkında nota verdiği bildirildi

SURİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Reuters’ın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı “Türkiye’nin Suriye topraklarındaki bu saldırgan tavrını kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin dalı harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye rejimine yazılı bilgi verildiğini belirtmişti.

RUSYA VE ABD GENELKURMAY BAŞKANLARI DA GÖRÜŞTÜ

İki bakanın yanısıra Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki generalin görüşmede Suriye'deki son durumu değerlendirdiği belirtildi. Görüşmeyle ilgili bir detay verilmedi.

Rus ve ABD Genelkurmay Başkanlarının görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonunun başladığını duyurmasının hemen ardından geldi.

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