Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG kontrolündeki Münbiç ve Afrin’e yönelik operasyonu başlatmak için tüm hazırlıklarını tamamladı ve siyasi direktif bekliyor. Dışişleri Bakanlığı 30 bin personelden oluşması öngörülen Suriye Sınır Güvenliği Gücü (Kuzey Ordusu) girişiminin önlenmesine yönelik diplomatik temaslarını sürdürürken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye’nin rahatsızlığını Brüksel’de düzenlenen NATO toplantısında ABD başta olmak üzere ittifak ülkelerinin askeri yetkililerine iletti.

‘VAZGEÇİLMEZSE HAREKÂT KAÇINILMAZ’

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Ankara görüşmelerde, “Terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve DEAŞ’tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetleri, bir başka terör örgütüyle işbirliği yapılarak yürütülemez. Türkiye’ye yönelen her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlıyız” mesajını vurguladı. Kuzey Ordusu girişiminden vazgeçilmemesi halinde, TSK’nın PYD/YPG unsurlarına yönelik harekât başlatmasının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

HAVA SAHASI SORUNLU

TSK’nın Afrin ve Münbiç bölgelerine harekât başlatması halinde, operasyonun Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) da katılımıyla kara gücü ağırlıklı olarak yürütülmesi bekleniyor. Zira hava operasyonu bölgedeki ABD ve Rus uçakları nedeniyle yüksek risk taşıyor. Her iki ülke de Türkiye’nin askeri operasyonuna sıcak bakmadığından, hava sahasının kontrolü konusunda yaşanabilecek sorunların büyük krizlere yol açabileceği değerlendiriliyor.

ABD’DEN SİLAH VE EĞİTİM DESTEĞİ

ABD Ordusu ise PYD/YPG unsurlarına silah, mühimmat ve eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. Son olarak Afrin’deki YPG’li teröristlere omuzdan ateşlenen uçaksavar füze sistemleri verildiği bilgisi Rus basınına da yansıdı. ABD askerleri, YPG unsurlarını Chinook helikopterleriyle Suriye içerisinde farklı alanlara naklederek eğitim desteği de veriyor. ABD, Rakka operasyonu sırasında da YPG’lilere DEAŞ ile savaşmaları için harekât sahasına havadan indirmişti.

OHAL 6. KEZ UZATILACAK

Bugün MGK’nın ardından Bakanlar Kurulu da toplanacak. MGK’da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 19 Ocak’tan itibaren 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı da alınacak. MGK’da alınacak OHAL kararı Bakanlar Kurulu’nda tezkereye dönüştürülerek TBMM’ye sunulacak. OHAL uygulamasının süresi daha önce 5 kez uzatılmıştı.

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