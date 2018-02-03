Zeytin Dalı Harekatı’nda, Afrin’i dört yandan kuşatan ve çeperden çekirdeğe doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), stratejik yerler alınıp çeperdeki terör hedefleri yok edildikten sonra Afrin merkezinde zorlu bir meskûn mahal mücadelesine hazırlanıyor. Güvenlik toplantılarında yapılan planlamalara göre; Afrin’de meskûn mahal operasyonu için Güneydoğu’da, özellikle Diyarbakır Sur’da deneyim kazanmış özel birlikler, MAK’lar ve METİ timleri kullanılacak.
JÖH’LER VE PÖH’LER KULLANILMAYACAK
Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, Ankara’daki harekât merkezinde yapılan değerlendirmelerde ve güvenlik toplantısında, bu bölgede iç güvenlik harekâtında görev yapan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin kullanılmaması kararlaştırıldı. Uluslararası alanda Türkiye’yi zor duruma düşürmeye yönelik girişimleri bertaraf etme ve meşruiyet tartışmasına engel olma açısından böyle bir karar alındı. Türkiye’nin kendini savunma hakkı kapsamında gerçekleştirdiği bu meşru terörle mücadele operasyonunda bu nedenle, TSK’nın dış operasyonel birimleri kullanılacak.
SİVİLLERE ÇIKIŞ HAKKI
İstihbari bilgilere göre, Afrin kent merkezinde 300 bin sivil yaşıyor. Bu bölgede 10 bin civarında PKK/YPG’linin bulunduğu tahmin ediliyor. Operasyon Afrin merkeze yaklaştıkça sivillerin tahliye edilmesi için bir koridor mimarisi oluşturulması amaçlanıyor. Bu doğrultuda Azez’de 50 bin kişilik çadırkent kurulmaya başlandı. Teröristlerle sivilleri ayırmak için yoğun çaba harcanıyor ancak terör örgütünün Türkiye’deki meskûn mahal çatışmalarında olduğu gibi sivilleri kalkan olarak kullanabileceğinden endişe ediliyor. Geçen yıl Doğu Guta’da olduğu gibi çatışmaların geçici olarak durdurulması, sivillerin tahliye edilmesi, sivil yaralılara müdahale için ambulansla müdahale ve gerektiğinde acil tahliye planları oluşturuluyor. Tahliyeler için en uygun yer Azez-İdlib hattı.
MANİPÜLASYON SALDIRILAR
İdlib’de TSK konvoyunun güzergâhına yapılan saldırılar ile PKK’nın sınır ilçelerine attığı roketlerin manipülasyon ve terör örgütünün içine girdiği zor durumdan çıkabilmek için denklemi değiştirme amaçlı olduğu değerlendiriliyor. PKK, HTŞ ve DEAŞ saldırılarının devam ettiğini gerekçe göstererek uluslararası açıdan pozisyonunu korumayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Operasyon ilerledikçe İHA’ların ve teknik gözetleme vasıtalarının kontrol etmesi gereken alan da genişliyor. Hedef ve koordinat belirlemede hiçbir sıkıntı yok ancak PKK, Türkiye sınırına roketleri mobil rampalardan fırlattıktan sonra obüslerin, jetlerin ve SİHA’ların hedefi olmamak için bölgeden hızla uzaklaşıyor.
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 2015’in aralık ayında başlayan ve 103 gün süren operasyonda, 279 terörist etkisiz hale getirilmiş, 72 güvenlik görevlisi şehit olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.