‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 18 gün geride kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) 130 km Azez-Kilis-Hassa-Kırıkhan sınır hattının 62 km’lik bölümünde 8 km derinlikte güvenliği sağlamış durumda. Hedef ise 12 Şubat itibarıyla 130 km sınır hattında ceplerin tamamının birleştirilmesi. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Afrin operasyonunun ardından Münbiç’e en yakın koordinat olarak görülen ve terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Arima yerleşim birimi harekâta dahil edilecek. Münbiç operasyonu öncesinde TSK’nın Arima’da konuşlanarak harekât planlarını sahadan gelen bilgilerle revize edip hareket edeceği kaydedildi.
RUSYA, PKK/PYD’YE DESTEK VERMEDİ
Afrin kent meclisinde yer alan isimlerin 9 kez doğrudan bir kez de Arap aşiret liderleri aracılığı ile Şam rejimi ile gerçekleştirdiği görüşmelerden bir sonuç alınamazken, önceki gün Münbiç’ten gelen PYD/PKK’nın üst düzey heyetinin Tel Rifat’da Rus askeri yetkililerle yaklaşık 1.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği ancak istenilen desteği alamadıkları öğrenildi.
PYD’ye yakın kaynaklar, “Ruslar, Tel Rifat’da sadece bir irtibat bürosu aracılığıyla bizimle muhatap oluyor. Beklentilerimize hiçbir cevap alamıyoruz” yorumunda bulundu. Moskova’daki PYD temsilciliğinin görüşme taleplerine şimdilik cevap verilmediği öğrenildi.
SİVİLLERİN HEDEF OLMAMASI GAYRETİ
Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Haziran ayı sonu itibarıyla Afrin operasyonunda ciddi mesafe kat etmeyi planlayan askeri kaynaklar, operasyonların planlanan seyrinde devam ettiğini ifade ediyor. Afrin kent merkezine akışın sağlanması için 128 adet irili ufaklı yerleşim biriminin temizlenmesi gerektiği belirtiliyor. Kontrolü sağlanan ve temizliği yapılan bölgelerdeki köylülerin cephe savaşında hedef konumuna gelmemeleri için TSK olağanüstü titiz davranıyor.
RUS KONTROLÜNDEKİ ÖNEMLİ NOKTA: ARİMA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, haziran sonuna doğru Münbiç’e en yakın bölge olan Rusların kontrolündeki stratejik alan Arima’ya geçiş yapılabileceği iddia ediliyor. Arima-Münbiç hattında kontrolün sağlanması, kentin takibe alınması ve istihbarat unsurlarından gelen bilgilerle Münbiç’e ilerleneceği ileri sürülüyor. Güvenlik kaynakları, Münbiç’te ABD askerlerinin üç noktada olduklarını ve toplamda 175 ABD askerinin kentte bulunduğunu belirtiyor. ABD’nin Suriye’deki iki istihbarat merkezinden biri de Münbiç’te bulunuyor.
İDLİB’DE OYUN BOZAN GRUPLARA HAREKÂT
Son üç haftadır, TSK’ya yönelik saldırıların yoğunlaşması İdlib’teki bazı grupları da hedef konumuna getirdi. Zira İdlib içinde yer alan bazı grupların Rusların Hümmeyn Üssü’ne saldırması, Rus uçağını düşürmesi Ankara ile Moskova yönetimini karşı karşıya getiriyor ve Türkiye’nin İdlib’e yönelik de operasyonlarının devam edeceği belirtiliyor. TSK’nın mart sonuna kadar 7 gözlem noktasını tamamlaması planlanıyor.
PKK’NIN OYUNU
Terör örgütü PKK’nın sınır hattına 15 bin sivili taşımaya çalıştığı da edinilen bilgiler arasında. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanmayı planlayan örgütün Suriye’nin farklı bölgelerinden insanları bölgeye getirmeye başladığı belirtilirken bölgedeki kaynaklar, Şam rejiminin insani geçişlere sessiz kaldığını belirtiyor.
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