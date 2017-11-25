Ağa takılan yavru Akdeniz foku öldü

Antalya'da ağa takılması sonucu öldüğü belirlenen yavru Akdeniz foku bulundu. Konyaaltı Plajı yakınlarındaki falezlerde dalış yapan dalgıçlar, ağa takılmış bir yavru Akdeniz fokunu fark etti. Ağları keserek foku kıyıya çıkaran dalgıçlar, Sahil Güvenlik ekipleri ile Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu'na durumu bildirdi.
Plaja gelen Gökoğlu, Akdeniz fokunun öldüğünü belirledi.Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru fokun erkek olduğunu söyledi. Yetişkin fokların yavrularının bulunduğu mağaraların etrafında avlanmaya çıktığını dile getiren Gökoğlu, "Bu dönemde yavrular tamamen karaya bağımlı oluyorlar. Muhtemelen anne mağaradan ayrıldıktan sonra mağarayı su bastı ya da aç kalıp çıkmak zorunda kaldı. Yavru foklar çok savunmasız ve güçsüz oluyorlar. Karaya ulaşmaya çalışırken ağa takılıp hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. Yüzünde ağdan kurtulmak isterken oluştuğunu düşündüğümüz yara izleri var." dedi. Akdeniz foklarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, "Dünyadaki toplam 500 ila 700 birey kaldığı tahmin ediliyor. Bu sayıdan bir tane düştü. Çok üzgünüm. Geçen iki yılda fırtına da iki yavruyu kıyıya vurmuştu. Onları yaşatmayı başarmıştık ama bu yavru maalesef öldü." diye konuştu.
Gökoğlu, foku Akdeniz Üniversitesine götürerek inceleyeceğini ve fakültenin müzesinde sergileyeceklerini aktardı.Dalış merkezi işletmecisi Cumhur Tuğ ise yıllardır falezlerin altında su altı temizliği yaptıklarını belirterek dalışlarda ağlar nedeniyle çok sayıda ölü balık ve deniz kaplumbağası gördüklerini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.