Ağız kanserine dikkat!

Denizli'de, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Hilal Bayram, ağız kanserlerini önlemek için hastaların hijyen ve ağızdaki değişikliklere dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Bayram; yüz, boyun ve ağızda 2 hafta içinde iyileşmeyen yaraların kanserin belirtisi olabileceğini belirtti.



Ağız kanseri