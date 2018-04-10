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Ağızda acı veya tarifsiz bir ağrı varsa dikkat dilmesi konusunda uyarıda bulunan Diş Hekimi Kazak, “Diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki veya etrafında beyaz veya kırmızı renkli alanlar, ağız içinde dil ile hissedilebilen hassas, tahriş olmuş, kabarık veya kalınlaşmış alanların olması...