Diş Hekimi Zafer Kazak, ağız kanserlerinin çoğunluğunun 45 yaşın üzerinde ortaya çıktığını ve erkeklerde oluşma olasılığının kadınlara oranla 2 kat fazla olduğunu söyledi.
Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, “Kimi zaman hiç belirti vermezken kimi zaman hayat kalitesini düşürmeyecek kadar belirti verir ilerleyen vakalar da sadece varlığı yani ağızda hissedilen büyüklüğü hastaya sorun oluşturur” dedi.
Ağızda acı veya tarifsiz bir ağrı varsa dikkat dilmesi konusunda uyarıda bulunan Diş Hekimi Kazak, “Diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki veya etrafında beyaz veya kırmızı renkli alanlar, ağız içinde dil ile hissedilebilen hassas, tahriş olmuş, kabarık veya kalınlaşmış alanların olması...
Ağızda veya boğazda tekrarlayan kanamalar ve iyileşmeyen yaralar, seste boğukluk veya boğazda yutulamayan cisim hissi, çiğneme ve yutma güçlüğü, dil ve çene hareketlerinde zorlanma, dil veya ağızın diğer bölgelerinde his kaybı, uyuşukluk...
Alt veya üst çenede meydana gelen şişlikler ve bunun sonucu mevcut protez uyumunun bozulması, ağız içinde sürekli beyaz lekeler (lökoplaki) veya kırmızı lekeler (eritroplaki) ortaya çıkması kanser belirtisidir” diye konuştu.
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