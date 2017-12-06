Ağız kokusunu önleyen ağız çalkalama suyu zararlı mı?

Amerikalı bilim insanları, günde 2 defa ağız çalkalama suyu kullanmanın tip 2 diyabet riskini yüzde 50 oranında artırdığını açıkladı.
Telegraph gazetesinin haberine göre; ağız gargaraları, günlük diş fırçalama rutini için yararlı ve zararsız gibi görünse de yapılan yeni bir araştırma ağız gargaralarının çok da masum olmadığını gösterdi.
GÜNDE 2 KEZ KULLANIYORSANIZ...
Ağız yıkama yönteminin, ağızdaki zararlı bakterileri hedeflemesi beklenirken, aslında yararlı zararlıları da yok ettiği açıklandı. Ağız kokusunu önlemede ve daha ferah bir nefese sahip olmada önemli bir yer tutan ağız çalkalama suyunun ağızdaki bakterileri öldürürken, kronik hastalıklara da davetiye çıkardığı belirtildi. Araştırmaya katılan kişiler arasında günde 2 kez ağız çalkalama suyu kullananların diyabet riskinin yüzde 50'ye kadar arttığı gözlemlendi.
Araştırmanın yazarı Profesör Kaumudi Joshipura, ağız çalkalama suyunun zararlı bakterilerle beraber diyabete ve obeziteye karşı koruyucu olan yararlı bakterileri de öldürdüğünü söyledi.
Profesör Joshipura, ağız çalkalama sularının hepsinin aynı antibakteriyel malzemelerden oluştuğunu ve bu antibakteriyel malzemelerin de hem zararlı hem de yararlı bakterileri öldürdüğünü açıkladı.
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