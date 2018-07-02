Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'nin büyük ümitle cevabını beklediği Leylaya ne oldu? Kayıp Leyla bulundu mu? soruları cevabını buldu. Uzun uğraşlar sonucu maalesef Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan üzücü gelişme sonrası Ağrı Valisi ve Ağrı Belediye Başkanı Süleyman Elban'dan son dakika açıklaması geldi.
Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir'in Ramazan Bayramı'nın birinci günü bayram ziyaretine gittiği dedesinin Bezirhane köyünde kaybolduğunu hatırlattı.
Leyla'nın 18 gündür arandığını belirten Elban, "Maalesef bugün 17.45 itibarıyla köyün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde derede, su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taraması yapılan bir alandı ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı. Konuyla ilgili detaylı araştırma devam ediyor. Savcılığın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna gerekli açıklama daha sonra yapılacaktır. Başımız sağolsun." ifadesini kullandı.
Açıklama sonrası Ağrı Valisi - Ağrı Belediye başkanı en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki Ağrı Belediye Başkanı kimdir? İşte cevabı...
AĞRI BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?
6 Haziran 1969 tarihinde Kırşehir’de doğdu. İlköğrenimini Almanya ve Kırşehir, ortaöğrenimini ise Kırşehir’de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde mezun oldu.
Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Uzman yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 1994 yılında Eskişehir Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.
1995-1996 yıllarında sekiz ay süre ile dil ve kamu yönetimi eğitimi için İngiltere'de bulundu. Edirne-Havsa Kaymakam Vekilliği, Samsun-Yakakent ve Elazığ-Karakoçan Kaymakamlığı görevlerinin ardından 2003 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü şube müdürlüğüne atandı.
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görev yaptı.
İlki 2003 Yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mahalli İdareler alanında, diğeri de 2008 Yılında Portsmouth Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği alanında PPP konulu olmak üzere iki adet yüksek lisans çalışması bulunmaktadır.
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde görev yaptığı 13 yıl boyunca mahalli idareler reformu kapsamında hazırlanan kanunlar ile diğer ikincil ve alt düzenlemelerin çalışmalarında yer aldı. Mahalli idareler alanında düzenlenen birçok eğitim faaliyetinde eğitimci olarak görev almıştır. Bu alanda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.
Ayrıca;
Belediye Gelirleri Kanunu (Ağustos 2012),
Belediye Kanunu Uygulamaları (Mart 2013),
Soru ve Cevaplarla Belediye Mevzuatı Altın Rehberi (Ekim 2014) ve
Soru ve Cevap Mahalli İdarelerin Gelir ve Harcamaları (Mayıs 2015)
adıyla yayınlanmış dört tane kitabı bulunmaktadır.
Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Bakanlar Kurulu’nun 30.05.2016 tarihli ve 2016/8864 sayılı Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak görev yapmıştır.
Bakanlar Kurulu’nun 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı olarak atanmıştır.
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