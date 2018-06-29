Leyla ve Eylül hâlâ aranıyor

Geçen pazartesi günü akşam saatleinde Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde kaçırılan ve 3 gündür her yerde aranan 15 yaşındaki S.E., polisin operasyonuyla kurtarıldı. Yine Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla’yı arama çalışmaları 14’üncü gününde devam ediyor. Ankara Valisi Ercan Topaca da Polatlı’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili olarak arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

AİLEYLE HUSUMETLİ KİŞİLER KAÇIRMIŞ

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 15 yaşındaki S.E., 25 Haziran’da akşam saatlerinde kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce bir araca zorla bindirilerek kaçırılmıştı. Kayıp başvurusu üzerine polis, çalışma başlatmıştı. Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: “Çocuğun, ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir. Adrese yapılan operasyonda çocuk kurtarılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiden 4’ü gözaltına alındı, 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”

14 GÜNDÜR ARANIYOR

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve o günden beri haber alınamayan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’i arama çalışmaları 14. gününde sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, köyde ve çevresinde, metruk binaların zemininde dün de kazı çalışması yaptı. Bu arada güvenlik kuvvetleri de küçük kızın kaçırılma ihtimaline karşı Ağrı ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, olay günü taziye evine gelen araçları tespit ediyor ve sürücülerinin ifadesine başvuruyor. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bezirhane Köyü’ne giderek Leyla’nın ailesini ziyaret etti.

KOMUTANIN TAYİNİ EYLÜL İÇİN ERTELENDİ

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Eylül, misafirlik için gittikleri Ankara’nın Polatlı İlçesi Uzunbeyli Mahallesi’nde, 22 Haziran’da kayboldu. Arama çalışmaları devam ederken, Yağlıkara Ailesi’nin köydeki komşuları Uğur K. ve annesi H.K. gözaltına alındı. Çelişkili bilgiler verdiği belirlenen Uğur K.’nın evinde yapılan aramada kanlı bir eldiven bulunurken, otomobilinin arka koltuklarının kısa süre önce yıkandığı belirlendi. Koltuktan ve eldivenden alınan DNA örneğinin Eylül’ün babasından alınan örnekle örtüşmesi üzerine, Uğur K. tutuklandı. Ankara Valisi Ercan Topaca, Eylül’ün kaybolması ve yürütülen soruşturmayla ilgili “Araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Topaca, olay aydınlatıldığında veya itiraf geldiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Öte yandan, arama çalışmalarında görevli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aydın Bacak’ın mayıs ayı atamalarında Tunceli Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı’na tayini çıktı. Bugün itibarıyla bulunduğu görevinden ayrılması gereken Bacak’ın görev süresi, konunun hassasiyeti nedeniyle il jandarma komutanlığı tarafından uzatıldı. Buna göre Binbaşı Bacak, olay tamamen aydınlatılana kadar Polatlı’daki görevine devam edecek.