Ağrı'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında devam eden operasyonda öldürülen 5 teröristle birlikte son 1 hafta içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

İHA'nın haberine göre; bölücü terör örgütü mensuplarına ait ana silah deposu mağara tespit edilerek 45 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet biksi makineli tüfek, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği ve bir adet RPG-7 roketatar ele geçirildi.

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Doğubayazıt