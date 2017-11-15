Agüero hastaneye kaldırıldı - Nijerya Arjantin maç sonucu

Yazın 2018 Dünya Kupası kapsamında Rusya'da olacak Nijerya ve Arjantin, özel maçla karşı karşıya geldi. Arjantin, yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı mücadelenin 27. dakikasında Ever Banega'nın frikiğiyle 1-0 öne geçti. Tangocular, 36. dakikada Sergio Aguero ile farkı 2'ye çıkardı. Nijerya'nın ilk golü 44. dakikada Kelechi Iheanacho'dan geldi. Mcüadelenini ilk yarısı bu sonuçla bitti.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Sergio Aguero, devre arasında baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Arjantinli oyuncu yerini Dario Benedetto'ya bırakırken 2. yarıda Nijerya şovu vardı. Afrika temsilcisi önce Alex Iwobi'yle skoru eşitledi, Iwobi'nin golünden 2 dakika sonra Brian Idowu'yla öne geçti.

Arsenal'in yıldızı Iwobi, 73. dakiakda bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Nijerya maçı 4-2 kazandı.

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