İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 38 bin 608 oy kullanıldı. Recep Tayyip Erdoğan 14 bin 954 oyla birinci, Muharrem İnce 14 bin 601 oyla ikinci, Selahattin Demirtaş 2 bin 325 oyla üçüncü, Meral Akşener bin 839 oyla dördüncü, Temel Karamollaoğlu 294 oyla beşinci, Doğu Perinçek ise 112 oyla altıncı sırada yer aldı.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 12 bin 937

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10 bin 439

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5 bin 262

İYİ Parti (İYİ) 2 bin 565

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bin 896

Saadet Partisi (SP) 380

Vatan Partisi 130

Hüdapar 64